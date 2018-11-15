У посольства России в Берлине не нашли подозрительных объектов в машине

БЕРЛИН, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции провели осмотр автомобиля, припаркованного у посольства России в Берлине, опасных объектов не обнаружен, сообщили в посольстве.

Ранее агентство dpa сообщило, что в автомобиле перед посольством России в Берлине обнаружен подозрительный предмет, территория оцеплена.

"Сотрудники полиции провели осмотр автомобиля, однако никаких объектов, представляющих опасность для посольства, найдено не было. В настоящий момент германскими правоохранительными органами проводится проверка. Угрозы для российского загранучреждения нет", — говорится в сообщении дипмиссии.