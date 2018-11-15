В Иерусалиме мужчина с ножом ранил двух израильских полицейских

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина ранил двух сотрудников израильских правоохранительных органов в полицейском участке Иерусалима, после чего был задержан, сообщила полиция.

Полицейские называют нападавшего "террористом", но пока не раскрывают его личность и не конкретизируют мотивы.

"Двое сотрудников полиции были ранены в результате нападения с применением холодного оружия в помещении полицейского участка в Иерусалиме. Террорист задержан на месте", — написал в Twitter пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Служба скорой помощи сообщила о троих пострадавших в общей сложности, их состояние медики оценивают как легкое.

За подобными нападениями, которые квалифицируются израильскими властями как теракты, обычно стоят палестинцы.