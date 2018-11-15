У посольства России в Германии нашли подозрительный предмет

БЕРЛИН, 15 ноя — РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен в автомобиле перед посольством России в ФРГ, территория оцеплена, сообщило агентство dpa со ссылкой на полицию Берлина.

"Прямо перед российским посольством в Берлине в автомобиле обнаружен подозрительный предмет. Территория оцеплена, сообщил представитель полиции в среду вечером", — пишет агентство.

По данным dpa, подозрительный предмет обнаружили в автомобиле "ранее разыскиваемого лица", которого до этого задержали. Специалисты на месте обследуют данный предмет. О причинах задержания не сообщается, передает агентство.