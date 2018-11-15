ЕС считает, что у СВПД по ядерной программе Ирана нет альтернативы

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз считает, что Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана нет альтернативы, заявила в среду еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

"Достойной мирной альтернативе СВПД нет. Сделка с Ираном — ключевой элемент глобальной инфраструктуры нераспространения оружия массового поражения. Она критически важна для безопасности Европы", — сказала она, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию выступления вела видео-служба Еврокомиссии.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.