Пресс-конференция Владимира Путина на саммите в Сингапуре

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Владимир Путин принимает участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, куда он прибыл во вторник с трехдневным визитом.

В Кремле сообщили, что на заседании в четверг обсудят вопросы региональной безопасности, противодействия терроризму, сотрудничества в сфере здравоохранения и защиты окружающей среды.

Ранее Путин уже провел ряд встреч, в том числе с президентом Сингапура Халимой Якоб, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Сингапура Ли Сянь Луном.

Состав АСЕАН включает десять стран Юго-Восточной Азии: Сингапур, Малайзия, Бруней, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Лаос, Мьянма и Камбоджа. В число диалоговых партнеров организации входят Россия, Китай, США, Япония, Южная Корея, Австралия, Индия, Канада и Евросоюз.

Кроме того, в Сингапуре 14-15 ноября проходит XIII Восточноазиатский саммит. Этот формат предполагает участие членов АСЕАН и Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии и США, а также России.