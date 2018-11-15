МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Ксения Мельникова. Убийство журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле шокировало весь мир. Тело убитого вначале расчленили, а потом растворили в кислоте. Анкара не раз заявляла, что за преступлением стоят власти королевства. Подробности произошедшего в точности не известны. Один из важных вопросов — роль во всей этой истории невесты Хашогги, с которой журналист познакомился всего полгода назад.

"Последний раз ты со мной"

"Из-за бессонных ночей под глазами Хатидже Дженгиз образовались черные круги. Она постоянно вспоминает лицо жениха перед тем, как он отправился в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить последние бумаги перед свадьбой. Сейчас из соображений безопасности ее повсюду сопровождают двое турецких полицейских в штатском. Она сама очень напугана" — так невесту убитого саудовского журналиста описывали в прессе

По словам 36-летней женщины, она не может ни спать, ни есть. "Я больше не чувствую себя живой, — делилась Хатидже своим горем. — Его последними словами было "хорошо, моя дорогая", после этого он повернулся и пошел в сторону приземистого желтого здания".

Ради того, чтобы проводить его в генконсульство за документами, она пропустила занятия в университете, где учится в аспирантуре. В такси они разговаривали о будущем, а также строили планы на вечер: на ужин ждали родных и друзей. По некоторым данным, свадьба была назначена на следующий день.

История любви

Джамаль Хашогги познакомился с Хатидже на конференции в Стамбуле в мае этого года. Аспирантка интересовалась странами Персидского залива, в частности Оманом. Об известном оппозиционном саудовском журналисте, уехавшем из королевства в США, Хатидже знала давно, поэтому с удовольствием пришла послушать его выступление. Одной из первых задала ему вопрос, а потом, дождавшись окончания мероприятия, продолжила разговор. В тот день они общались около получаса.

Через несколько дней Хатидже написала Джамалю, поблагодарив за приятную беседу. "Они переписывались, потом стали встречаться и через несколько месяцев решили пожениться", — рассказал РИА Новости один из близких друзей пары Фатих Оке.

© REUTERS / Courtesy A News Саудовский журналист Джамаль Хашогги в день исчезновения в Стамбуле © REUTERS / Courtesy A News Саудовский журналист Джамаль Хашогги в день исчезновения в Стамбуле

Семья девушки отнеслась к этой идее довольно прохладно. Особенно скептически был настроен отец Хатидже, сообщили другие ее знакомые, пожелавшие остаться неизвестными. Его смущала 23-летняя разница в возрасте жениха и невесты. Однако когда в сентябре Джамаль вместе с другом-переводчиком пришел к будущему тестю просить руки его дочери, тот дал согласие на свадьбу.

"Разница в возрасте — не проблема. Отношения между Джамалем и Хатидже — не просто отношения мужчины и женщины. Это родство душ, близость двух интеллектуалов. В таких случаях неважно, кому сколько лет", — считает Оке.

Чтобы жениться на турчанке, Джамалю требовалось свидетельство о разводе — с бывшей женой он расстался после того, как она отказалась уезжать вместе с ним из Саудовской Аравии в США. Журналист обратился в диппредставительство королевства в Америке, однако там его направили в Турцию, в Стамбул.

Прибыв на берег Босфора, Хашогги первым делом купил роскошную квартиру в Стамбуле. Успел ее меблировать — вместе с невестой. В последнем СМС Хатидже он написал: "Дом такой же красивый, как и его хозяйка".

В конце сентября саудовец первый раз отправился в генконсульство, где, к его большому удивлению, был очень любезно принят. Журналиста вежливо попросили вернуться через неделю, 2 октября, ровно в 13:00. "В какой-то момент он вдруг сказал: "Может быть, мне вообще туда не ходить?" Он боялся, что с ним что-нибудь случится. Но потом все же решил туда отправиться", — рассказала Хатидже.

Через неделю после гибели жениха она разместила фотографию, сделанную летом. Влюбленные на снимке смеются, чувствуется, что они счастливы. Один из видеороликов Джамаля во время интервью Хатидже подписала так: "Они забрали тебя из мира физически. Но твой прекрасный смех останется со мной навсегда, мой дорогой".

Слишком много вопросов

В день исчезновения журналиста его невесту, сообщившую турецким властям о том, что он так и не вышел из здания генконсульства, допросила полиция.

После этого ее еще несколько раз вызывали на беседу. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, у турецких властей в этом деле много вопросов, в том числе и к самой Хатидже: "Она взялась как будто из ниоткуда, будучи довольно скромной и консервативной, она первой искала знакомства с ним, а потом их отношения слишком быстро развивались. Пожилой мужчина, решивший жениться на женщине гораздо моложе себя, бегал из консульства в консульство, чтобы получить разрешение на свадьбу. Неужели она сама не понимала, что это опасно? К тому же ее внешность… Запоминающейся ее делают платок и очки. Сняв их и немного подкрасившись, она выглядит иначе — так, что ее никто и не узнает".

При этом собеседник агентства подчеркивает: "Официально Хатидже никто не обвиняет и ни в чем не подозревает".

По его словам, в Турции и вовсе ходили слухи, что она может каким-то образом иметь отношение к группировке "Братья-мусульмане" (организация признана террористической в России, Бахрейне, Египте, Сирии, Саудовской Аравии и ОАЭ).

© AP Photo / Virginia Mayo Саудовский журналист Джамаль Хашогги © AP Photo / Virginia Mayo Саудовский журналист Джамаль Хашогги

Собеседник агентства также отметил, что некоторые подозрения вызывают и слова сына Джамаля от другого брака, сразу же заявившего, что семья журналиста в Саудовской Аравии понятия не имеет ни о какой турецкой невесте.

"Она сама говорит, что у него было нехорошее предчувствие. Однако он все равно пошел. Не последнюю роль в этом сыграли и консервативные устои. Видимо, женщина была согласна жить с ним только после свадьбы. Учитывая, насколько масштабной и дорогостоящей была операция по устранению журналиста, нельзя исключать, что организаторы окружили его людьми, способными заманить в ловушку. При таком варианте история любви как нельзя лучше толкает мужчину на подвиги", — рассуждает в разговоре с РИА Новости собеседник. С другой стороны, вновь подчеркивает он, все странности могут объясняться стечением обстоятельств.

Любовь и борьба

У самой Хатидже РИА Новости так и не удалось получить комментария. Через некоторое время после гибели жениха она нашла в себе силы на интервью ведущим американским и турецким СМИ, но потом отключила мобильный. Ее знакомые не исключают, что Хатидже сменила номер. "Она появилась на телевидении, дала определенный посыл турецким и саудовским властям, а потом опять исчезла", — говорят они.

По словам Фатиха Оке, после трагедии он видел Хатидже всего два раза. "Она сама не своя от горя, очень редко выходит из дома", — отметил он.

© REUTERS / Haberturk/Reuters TV Невеста погибшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз во время интервью на турецком телевидении. 26 октября 2018 © REUTERS / Haberturk/Reuters TV Невеста погибшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз во время интервью на турецком телевидении. 26 октября 2018

На телевидении Хатидже рассказала, что ее жених мечтал когда-нибудь вернуться в Саудовскую Аравию, особенно пройтись по улицам Медины, где он родился и вырос, пообщаться с друзьями. По ее словам, Джамаль чувствовал себя очень одиноким на чужбине.

"Я им восхищаюсь: его мудростью, решимостью поднимать важные политические темы в том регионе, где мы живем. Нас объединила любовь к демократии, правам человека и свободе слова — это фундаментальные принципы, за которые он всегда сражался, — написала она в статье для The New York Times. — Если бы, отпуская его в генконсульство, я знала, что это последний миг, когда я вижу Джамаля, то вошла бы туда сама".

Фатих Оке говорит, что у Хашогги было много планов. "Он собирался запустить программу для молодых репортеров на Ближнем Востоке, некоторые образовательные проекты в этом регионе и мероприятия для экспертного сообщества. Сейчас мы пытаемся найти возможность реализовать эти проекты уже без него", — заключает друг погибшего журналиста.