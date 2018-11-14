МИД продолжит защищать российских журналистов за рубежом, заявил Лавров

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России продолжит защищать интересы российских журналистов за рубежом, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, указав на непростую ситуацию в мире.
Министр поздравил Союз журналистов с юбилеем, отметив, что объединение вносит полезный вклад в консолидацию российского медиасообщества, сохранение и приумножение его лучших традиций.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции внимательно перечитать конституцию своей страны.