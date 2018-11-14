МИД продолжит защищать российских журналистов за рубежом, заявил Лавров

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел России продолжит защищать интересы российских журналистов за рубежом, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, указав на непростую ситуацию в мире.

"Разумеется, будем и впредь уделять пристальное внимание защите интересов представителей наших СМИ, работающих за рубежом", — говорится в приветствии Лаврова в адрес Союза журналистов России по случаю 100-летия этой организации, опубликованном на сайте ведомства.

Министр поздравил Союз журналистов с юбилеем, отметив, что объединение вносит полезный вклад в консолидацию российского медиасообщества, сохранение и приумножение его лучших традиций.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала президенту Франции внимательно перечитать конституцию своей страны.