ЕС призвал США оценить последствия возможного выхода из договора о РСМД

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. ЕС призвал США оценить последствия возможного выхода из договора по РСМД для безопасности, заявила представитель Австрии в Евросоюзе, выступая на слушаниях в Европарламенте.

"США и Россия должны продолжать вести конструктивный диалог для сохранения договора по РСМД и обеспечить его полное и верифицируемое выполнение, которое важно для европейской и глобальной безопасности", — отметила она.

При этом представитель Австрии призвала Москву ответить на "серьезные озабоченности" относительно соблюдения договора. Она подчеркнула, что мир не нуждается в новой гонке вооружений.

По ее словам, Москва и Вашингтон несут особую ответственность за сохранение режима контроля над вооружениями, за сохранения которого ЕС выступает с единой позиции.

Договор о ракетах

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.