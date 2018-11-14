Республиканцы ожидают, что демократы не начнут расследование в конгрессе

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Республиканцы в американском конгрессе рассчитывают, что демократы, которые получили большинство в нижней палате по итогам ноябрьских выборов, не будут инициировать многочисленные расследования, заявил в среду журналистам высокопоставленный сенатор-республиканец Джон Тун.

"У нас уже было в прошлом разделение власти, и очевидно, что республиканцы могут работать (в таких условиях – ред.) очень хорошо. Мы демонстрировали это последние два года… Мы надеемся, что они (демократы – ред.) решат играть конструктивную роль для достижения результатов в законодательной работе, а не тратить все время на инициирование расследования", — сказал он.

По словам лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконелла, в сложившейся ситуации, когда контроль над двумя палатами конгресса принадлежит разным партиями, республиканцы будут искать варианты работы с демократами, чтобы в конечном итоге двигаться вперед.

За последние два года, когда у республиканцев после прихода к власти президента США Дональда Трампа было большинство в обеих палатах, демократы всячески тормозили прохождение инициатив своих оппонентов. Они инициировали ряд расследований, в частности, проводили свое расследование по теме якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы. Также демократы настояли на проведении расследования в рамках сенатского комитета обвинений в адрес кандидата на место в Верховном суде Бретта Кавано, что затянуло его утверждение на две недели.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.