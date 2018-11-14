Республиканцы ожидают, что демократы не начнут расследование в конгрессе

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Республиканцы в американском конгрессе рассчитывают, что демократы, которые получили большинство в нижней палате по итогам ноябрьских выборов, не будут инициировать многочисленные расследования, заявил в среду журналистам высокопоставленный сенатор-республиканец Джон Тун.
По словам лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконелла, в сложившейся ситуации, когда контроль над двумя палатами конгресса принадлежит разным партиями, республиканцы будут искать варианты работы с демократами, чтобы в конечном итоге двигаться вперед.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.