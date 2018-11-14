Движение "Мир Луганщине" получило 37 мест в парламенте ЛНР

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 14 ноя — РИА Новости. Возглавляемое избранным на пост главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником общественное движение "Мир Луганщине" займет в парламенте ЛНР 37 мест из 50 по итогам выборов, сообщила журналистам председатель ЦИК Елена Кравченко.

"Учитывая итоговые результаты выборов депутатов Народного совета ЛНР, ОД "Мир Луганщине" получает 37 мандатов", — сказала Кравченко.

Выборы в ЛНР прошли 11 ноября. На места в парламенте претендовали два общественных движения – "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Места разделены пропорционально числу набранных голосов. Всего в парламенте 50 мест.

Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.