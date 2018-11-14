Европарламентарии стали жертвами пропаганды Грузии, заявил МИД Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 14 ноя – РИА Новости. Югоосетинский МИД прокомментировал проект резолюции Европарламента, которая призывает власти Грузии попытаться "распространить преимущества" соглашения об ассоциации с ЕС на жителей Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Проект документа о ходе выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Грузии прошел одобрение в комитете по иностранным делам и внесен в повестку пленарной сессии в Страсбурге на этой неделе.

"Наличие такого призыва в тексте проекта резолюции — яркое свидетельство того, насколько плохо европарламентарии осведомлены о реальном положении дел. По сути, они стали жертвами пропагандистской кампании, развернутой Грузией на различных международных площадках, по представлению различных пропагандистских проектов в контексте применения методики "мягкой силы" в отношении Южной Осетии и Абхазии", — заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в Европарламенте и других международных организациях и структурах должны понять, что Южная Осетия идет по собственному, независимому от Грузии пути развития, несмотря на усилия грузинской стороны по дезинформированию международного сообщества.

В югоосетинском МИДе добавили, что основанные на пропаганде резолюции не могут принести никакого положительного результата. Примером этого являются резолюции ООН по беженцам, которые инициируются Грузией для внесения в текст пассажа "о мифическом нарушении ее "территориальной целостности", заключили в ведомстве. В итоге, эти резолюции лишь привели к блокированию обсуждения вопроса беженцев, ранее входившего в повестку Женевских международных дискуссий.

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