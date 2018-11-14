Кандидат в премьеры Латвии Борданс не смог сформировать правительство

РИГА, 14 ноя – РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Латвии от Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс заявил, что не смог сформировать правительство страны.

Ранее в среду представители партий "Движение За", "Новое Единство" и Национального объединения "Все Латвии" заявили, что больше не будут участвовать в переговорах о формировании правительства. Без трех этих партий сформировать правительство не удастся, поскольку Борданс не сможет получить необходимое большинство голосов в Сейме.

"Сформировать правительство, которое я планировал, уже невозможно", — сказал Борданс журналистам в среду после встречи с президентом Латвии. Президент пока не сообщил, какому кандидату теперь поручит формирование кабмина.

Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис выдвинул Борданса на пост премьера и поручил ему в течение двух недель — до 21 ноября — предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Борданс придерживается крайне консервативных взглядов по национальным вопросам. Он выступает за ликвидацию образования на русском языке, а также нередко высказывается на тему, что Латвия — страна для латышей.

На выборах в Сейм 6 октября партия "Согласие" (пользуется поддержкой русскоязычного населения) заняла первое место, получив 20% голосов. Второе место у KPV.LV (14,25%). Первоначально с "Согласием" отказались вести переговоры о формировании кабмина остальные партии, однако позднее KPV.LV согласилась на диалог. Из семи избранных в Сейм партий новыми являются KPV.LV, Новая консервативная партия и "Движение За". Ранее в Сейме были представлены "Согласие", "Союз зеленых и крестьян", национальное объединение "Все — Латвии" и "Новое Единство", которое называлось просто "Единством".