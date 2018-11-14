Экс-чиновник стал подозреваемым по делу о "вертолетной площадке" Януковича

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Украинские правоохранители сообщили о подозрении в непринятии мер по остановке строительства здания выставочного центра "Парковый" в центре Киева, на котором находится также вертолетная площадка, бывшему начальнику Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля, сообщил в среду пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

В октябре 2017 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича, арестована и находится в собственности государства. По ее словам, августе 2017 года суд в Киеве наложил арест на земельные участки площадью более 2 гектаров и расположенные на них более пяти объектов недвижимого имущества по адресу: город Киев, Парковая дорога, владельцем которых является ООО "Амадеус Ко".

"В результате противоправных действий бывшего начальника Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве… которые выразились в непринятии мер по остановке самовольного строительства, незаконной выдаче разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ ООО "Амадеус Ко", привели к частичному уничтожению памятников культуры и памятников археологии национального значения", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

По его данным, в рамках расследования уголовного дела по факту строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) экс-чиновника подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям, о чем его официально уведомили. "Территориальной общине города Киева причинен ущерб на общую сумму более 190 миллионов гривен (более 6,7 миллионов долларов – ред.)", — добавил Лысенко.

Во время президентства Януковича был построен выставочный комплекс на Парковой аллее в центре Киева с вертолетной площадкой на крыше. По данным украинских СМИ, она по-прежнему принадлежит семье Януковича. Украинские правоохранители ранее возбудили уголовное дело по факту махинаций с земельным участком, на котором построена площадка.