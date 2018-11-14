Европарламент призвал членов ЕС ужесточить контроль над экспортом оружия

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Европарламент принял резолюцию с требованием ужесточить проверки оружейного экспорта из ЕС, в том числе в связи с данными об оказавшемся в руках террористов в Сирии оружия из Европы.

В среду европарламентарии голосовали по проекту резолюции, в которой содержится формулировка о том, что "Европарламент шокирован объемом произведенного в ЕС оружия и боеприпасов, найденного в руках ИГ* в Сирии и Ираке".

Резолюция о контроле за экспортом оружия была одобрена 427 голосами за при 150 против и 97 воздержавшихся.

ЕП напомнил, что государства-члены должны обеспечить, чтобы экспортные лицензии не перенаправлялись нежелательным конечным пользователям, но некоторые члены ЕС, такие, как Болгария и Румыния, не смогли эффективно следовать этим требованиям.

Кроме того, в документе содержится предложение обязать в будущем государства-члены ЕС "отказывать в выдаче экспортной лицензии, если существует явный риск того, что подлежащая экспорту военная технология или оборудование могут быть реэкспортированы".

Во избежание риска того, что оружие попадет не в те руки, депутаты Европарламента призывают все государства-члены "отказаться от подобной передачи в будущем, в частности США и Саудовской Аравии".

Весной представитель российского Центра по примирению враждующих сторон сообщил журналистам, что представители центра совместно с правительственными силами Сирии находят склады с вооружением, произведенным в государствах НАТО.

* Запрещенная в России террористическая группировка.