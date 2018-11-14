Путин и Мун Чжэ Ин обсудили смягчение санкций против КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудил с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Сингапуре вопрос смягчения санкций в отношении КНДР, сообщил официальный представитель администрации президента Южной Кореи на брифинге.

"Два лидера обсудили всеобъемлющее смягчение санкций (в отношении КНДР — ред.). Подробности беседы сейчас обнародовать затруднительно", — сказал представитель администрации, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, поднималась ли на встрече тема санкций в отношении КНДР.

На прошлой неделе в СБ ООН прошли закрытые консультации ООН по ситуации на Корейском полуострове. По их итогам постпред США Ники Хейли заявила, что Россия хочет снять ограничения на банковские операции в КНДР, "но мы им этого не позволим".