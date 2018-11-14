Россия готова содействовать реформированию ООН, заявил Косачев

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия готова быть госспонсором реформирования Организации Объединенных Наций, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в среду на встрече с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

"Россия всегда занимала позицию в пользу укрепления авторитета, роли Организации Объединенных Наций", — сказал парламентарий.

Он отметил, что в России всегда с удовлетворением воспринимают ситуацию, когда ООН удается внести свой вклад в решение глобальных проблем современности. "И мы переживаем, когда какие-то государства пытаются идти в обход решений Совбеза ООН. К сожалению, таких примеров меньше не становится. И каждый раз такие односторонние действия приводят не к решению существующих проблем, а к появлению новых", — подчеркнул Косачев.

Обращаясь к Дикарло, он отметил, что в части укрепления роли ООН, ее реформировании "в лице РФ вы всегда можете видеть как минимум заинтересованного собеседника, а как максимум – активного госспонсора".