В Литве десять школ присоединились к бессрочной забастовке учителей

ВИЛЬНЮС, 14 ноя — РИА Новости. Десять школ присоединились к бессрочной забастовке учителей, протестующих против введенной ранее штатной оплаты педагогам, сообщил РИА Новости инициатор протеста, председатель профсоюза работников просвещения Андрюс Навицкас.

Несколько школ Литвы в понедельник начали бессрочную забастовку. Основное требование протестующих — изменить штатную оплату труда и ввести ее четкое регламентирование.

"Сегодня к бессрочной забастовке присоединились 10 школ, в четверг присоединятся еще 10, в пятницу — 9. До тех пор, пока министерство образования не приступит к решению проблем, число школ бастующих может увеличиться", — заявил Навицкас.

Он добавил, что к забастовке уже присоединились 22 школы. По словам Навицкаса, в четверг представители министерства образования и науки проведут встречу с членами профсоюза и, "возможно, ситуация будет более ясной". В настоящий момент представители министерства посещают учебные заведения для того, чтобы ознакомиться с ситуацией. По данным профсоюза работников просвещения, забастовка продлится минимум до 23 ноября. Ранее политическая партия "Союз Отечества — Христианские демократы" заявила, что в связи с забастовками школ она намерена объявить вотум недоверия министру образования Юргите Петраускене.

В Литве действуют более двух тысяч учебных заведений. По данным министерства образования Литвы, после осуществленной ранее реформы просвещения, заработные платы учителей по всей стране выросли. С сентября в Литве вступила в силу новая модель оплаты труда педагогам. На смену поурочной оплате пришла почасовая — ставка учителя состоит из 1512 часов в год. Его рабочее время делится на три части: контактные часы (уроки), подготовка к ним, и общественная работа.