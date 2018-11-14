Глава минздрава США объявил ЧП в сфере здравоохранения в Калифорнии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар объявил чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения в Калифорнии в связи с бушующими в штате лесными пожарами.

"Мы работаем вместе с местными властями в здравоохранении и отслеживаем, какие есть нужды у медицинских учреждений… Это объявление (о ЧП — ред.) поможет удостовериться, что американцы, которые находятся под угрозой из-за опасных лесных пожаров, будут и дальше иметь доступ к необходимой им помощи", — говорится в заявлении Азара на сайте министерства.

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек. По последним данным, жертвами стали 48 человек.