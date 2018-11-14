Новый посол Венгрии заявил о поддержке Будапештом целостности Украины

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Новый посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто подтвердил поддержку Будапештом территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и его настрой на расширение украинско-венгерского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В среду замглавы МИД Василий Боднар принял копии верительных грамот от назначенного посла.

"Посол Иштван Ийдярто подтвердил неизменную поддержку Венгрией независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и настрой его страны на расширение направлений украинского-венгерского сотрудничества, прежде всего в экономической и гуманитарной сферах. В этом контексте венгерской стороной выражена заинтересованность в реализации ряда совместных проектов на Украине", — говорится в сообщении МИД Украины.

В октябре Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.