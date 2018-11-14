Около трехсот единиц техники расчищают улицы Киева от снега

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Около 300 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Киева, где в среду начался первый снегопад, сообщается на сайте киевской городской администрации.

В среду с утра в Киеве пошел снегопад, на дорогах украинской столицы наблюдаются сильные заторы, многочисленные аварии.

"Безопасные условия движения транспорта и пешеходов обеспечивают 287 единиц снегоуборочной техники и 61 бригада из ручной уборки", — говорится в сообщении.

По данным администрации, в среду с утра во всех районах столицы дорожники обрабатывают дороги столицы посыпочными материалами и очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к наземных и подземных пешеходных переходов.

В работе задействована как крупногабаритная спецтехника, так и небольшие маневренные снегоуборочные машины, которые позволяют оперативно убирать тротуары.

Глава комитета дорожного хозяйства экспертного совета при министерстве инфраструктуры Украины Артем Гриненко сообщил, что из-за сильного снегопада в среду произошло более 50 аварий, "пробки 10 баллов". Он также сказал, что снегоуборочная техника бессильна на ряде улиц столицы, поскольку она не может проехать из-за заторов.