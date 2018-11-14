В Генуе почтили память погибших при обрушении моста

РИМ, 14 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Траурная церемония в память о 43 погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе состоялась в среду ровно через три месяца после трагедии.

Как сообщил РИА Новости представитель общественного комитета граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома, находящиеся близ "моста Моранди", в 11.36 (время обрушения моста, 13.36 мск) люди собрались у места трагедии и возложили там 43 белых розы. В это время колокол местного храма пробил 43 раза.

Обрушение одного из основных пилонов и большого пролета "моста Моранди" на автостраде А10 произошло в Генуе 14 августа. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека, серьезные ранения получили около десяти граждан. Более 600 жителей города тогда лишились крова, поскольку были вынуждены оставить дома, расположенные в так называемой "красной зоне" вблизи виадука.

Через три месяца после трагедии в Генуе ситуация вокруг "моста Моранди" по-прежнему остается весьма неопределенной. Достаточно сказать, что обсуждение правительственного декрета, предусматривающего конкретные меры по преодолению последствий обрушения моста, до сих пор продолжается в парламенте и вряд ли будет закончено до конца ноября.

На днях мэр Генуи Марко Буччи, назначенный чрезвычайным комиссаром по преодолению последствий этой трагедии лишь через 50 дней после того, как она произошла, пообещал, что работы по сносу выстоявших конструкций начнутся 15 декабря. По его словам, новый виадук будет возведен на месте "моста Моранди" в первой половине 2020 года.

Однако этим заявлениям в Генуе не слишком верят. Так, до сих пор окончательно не решено, какая компания будет заниматься сносом выстоявших конструкций моста. Здесь не исключают, что участие в демонтаже будет принимать компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большей части платных автодорог страны. Примечательно, что уже на следующий день после трагедии министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю полноту ответственности за ЧП именно на эту компанию. А вскоре министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли дал указание начать процедуру расторжения концессионного соглашения государства с Autostrade per l'Italia. Неизвестно также, кто будет заниматься строительством нового крупного инфраструктурного объекта в Генуе.

Расследование причин обрушения автомобильного моста, построенного в 1967 году по проекту инженера Риккардо Моранди, продолжается. Следствие по факту непредумышленного убийства людей в результате разрушения этого инфраструктурного объекта ведет прокуратура Генуи. Параллельно изучением данного вопроса занимается инспекционная комиссия минтранса.