МИД надеется, что перемирие между Израилем и Газой будет долгосрочным

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Газой, рассчитывает, что оно будет носить устойчивый и долгосрочный характер, говорится в комментарии МИД РФ.

Израиль нанес удары по 160 целям в секторе Газа в ответ на 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один. Во вторник вечером стороны вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который продолжался один день и стал рекордным по интенсивности за последние четыре года.

"В Москве с удовлетворением воспринимают поступающую информацию о прекращении огня между Израилем и Газой. Надеемся, что тем самым будет остановлена самая масштабная с 2014 года вооруженная конфронтация между израильтянами и палестинцами", — говорится в комментарии министерства.

В МИД РФ напомнили, что в ходе "своих контактов в условиях нынешнего обострения палестино-израильского конфликта призывали стороны к незамедлительному завершению военных действий".

"В этой связи поддерживаем посреднические усилия Египта и ООН по восстановлению режима прекращения огня. Рассчитываем, что он будет носить устойчивый и долгосрочный характер, даст возможность международному сообществу активизировать работу по выправлению удручающей гуманитарной ситуации в секторе Газа и достижению справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой базе", — говорится в документе.