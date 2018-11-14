МИД надеется, что перемирие между Израилем и Газой будет долгосрочным

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Газой, рассчитывает, что оно будет носить устойчивый и долгосрочный характер, говорится в комментарии МИД РФ.
"В Москве с удовлетворением воспринимают поступающую информацию о прекращении огня между Израилем и Газой. Надеемся, что тем самым будет остановлена самая масштабная с 2014 года вооруженная конфронтация между израильтянами и палестинцами", — говорится в комментарии министерства.
"В этой связи поддерживаем посреднические усилия Египта и ООН по восстановлению режима прекращения огня. Рассчитываем, что он будет носить устойчивый и долгосрочный характер, даст возможность международному сообществу активизировать работу по выправлению удручающей гуманитарной ситуации в секторе Газа и достижению справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой базе", — говорится в документе.