В украинской Шепетовке восстановили подачу тепла

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Многоэтажки города Шепетовка в Хмельницкой области Украины уже подключены к теплоснабжению, идет восстановление теплоснабжения в четырех школах, сообщил украинскому агентству УНН мэр Шепетовки Михаил Полодюк.

Из-за долгов перед "Нафтогазом" без газа оставались и не могли начать отопительный сезон город Кривой Рог в Днепропетровской области и город Смела в Черкасской области, проблемы также были в Херсоне. В Кривом Роге в понедельник жители устроили беспорядки у "Криворожгаза", а в Смеле объявили режим ЧП, в Херсоне часть школ была без тепла. В горсовете Шепетовки опасались, что газоснабжение в городе со вторника также может быть прекращено из-за задолженности.

По словам мэра, накануне на уровне области состоялось региональное совещание, во время которого был достигнут компромисс и решено запустить отопление в городе.

"Все многоэтажки, которые подключены к централизованной системе отопления, по состоянию на сейчас уже подключены. Только что мне доложили, что последняя котельная из двух неподключенных уже подключена и входит в рабочий режим. То есть за час-два температура в батареях домов будет такая, которая отвечает настройке аппаратуры", – сообщил Полодюк.

В то же время, по его словам, подключение школ к отоплению идет в рабочем режиме. "Были отключены (от отопления – ред.) четыре школы. Две школы вчера присоединили. Сейчас в одной школе работает бригада. Туда подключается автономное отопление. Осталась еще одна школа. Думаю, в течение завтрашнего дня этот вопрос будет решен", – отметил мэр.

Он добавил, что с понедельника в этих четырех школах возобновится образовательный процесс. Что касается детских садов, то, по словам Полодюка, там температурный режим нормальный, ведь их перевели на модульные газовые котельные. Кроме того, давление в системе газоснабжения снижать не будут.

В среду премьер Владимир Гройсман заявил, что украинские власти начали отопительный сезон во всех городах, кроме Смелы.