В Казахстане впервые написали диктант на латинице

Диктант на латинице в Казахстане

Диктант на латинице в Казахстане

АСТАНА, 14 ноя – РИА Новости. В Казахстане состоялся первый общереспубликанский диктант — участники написали текст, используя новый казахский алфавит на латинице, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Диктант на тему "Духовная модернизация" (название госпрограммы Казахстана — Sputnik) прошел во всех городах страны. В нем приняли участие 1,5 миллиона человек.

Он проводился в специально отведенных для этого аудиториях в зданиях государственных учреждений. Также текст транслировали в соцсетях и эфире республиканских радиостанций. Участником мог стать любой казахстанец старше 15 лет.

Длительность акции составила 30 минут. Оценки за диктант не выставляются.

"Мы лишь соберем статистику по городам, например, сколько ошибок допустили участники в Астане. Какие ошибки в текстах наиболее распространенные. На профессиональную деятельность участников результаты диктанта никак не повлияют", — прокомментировал корреспонденту Sputnik Казахстан начальник государственного предприятия "Руханият" акимата Астаны Ержан Енсебай.

Организаторы общереспубликанского диктанта – министерство культуры и спорта Казахстана.

Президент Нурсултан Назарбаев в феврале 2018 года подписал указ о переводе казахского алфавита на латинскую графику.

Новый алфавит состоит из 32 букв. Кроме классических латинских букв, в нем содержатся шесть диакритических знаков для обозначения специфических звуков казахского языка.

Переход на латинскую графику планируется совершить до 2025 года.

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