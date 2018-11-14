Грузинская полиция задержала обвиняемых в расправе над трансгендерами

ТБИЛИСИ, 14 ноя – РИА Новости. Полиция задержала троих из четырех обвиняемых в расправе над трансгендерами в центре Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия.

Инцидент произошел 12 ноября на проспекте Царицы Тамары. Следствие установило, что нападение на двух трансгендеров произошло на почве ненависти по гендерному признаку. Злоумышленники оскорбили и избили их и скрылись с места происшествия.

Троих подозреваемых полиция задержала по горячим следам, а четвертого — объявила в розыск. Среди задержанных в прошлом судимый и освобожденный условно. Возраст подозреваемых колеблется от 23 до 24 лет.

Следствие ведется по статье "нанесение побоев двум или более лицам группой лиц", что предусматривает наказание в виде штрафа, общественно полезных работ от 180 до 200 часов или лишения свободы на срок до двух лет.

За ходом следствия следит департамент по правам человека министерства внутренних дел Грузии, чтобы оно прошло объективно и завершилось в кратчайшие сроки.

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