Правительство Украины инициирует увеличение расходов на оборону в 2019 году

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Украины просит Совет национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос увеличения расходов на сектор обороны в 2019 году, заявил в среду премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
"Направить предложение от правительства (по увеличению финансирования сектора обороны – ред.) в Совет национальной безопасности и обороны", — заявил Гройсман. Он просит СНБО рассмотреть вопрос увеличения расходов и внести свои предложения.
При этом глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил на заседании правительства, что "финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону, недостаточный" и требует увеличения.
В бюджете-2018 расходы на оборону и безопасность были заложены на уровне 5% ВВП, или 5,8 миллиарда долларов.