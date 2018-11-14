Правительство Украины инициирует увеличение расходов на оборону в 2019 году

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Украины просит Совет национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос увеличения расходов на сектор обороны в 2019 году, заявил в среду премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

Проект госбюджета Украины на 2019 год предусматривает 5,3% ВВП, или около 7,5 миллиарда долларов.

"Направить предложение от правительства (по увеличению финансирования сектора обороны – ред.) в Совет национальной безопасности и обороны", — заявил Гройсман. Он просит СНБО рассмотреть вопрос увеличения расходов и внести свои предложения.

При этом глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил на заседании правительства, что "финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону, недостаточный" и требует увеличения.

В бюджете-2018 расходы на оборону и безопасность были заложены на уровне 5% ВВП, или 5,8 миллиарда долларов.