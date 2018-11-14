Глава Минобороны Израиля хочет призвать к досрочным выборам, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил своим однопартийцам, что объявит об отставке и призовет к проведению досрочных выборов, передают радиостанции "Кан" и "Галей ЦАХАЛ".

Официальное заявление ожидается в ближайшее время, по окончании заседания фракции "Наш дом Израиль", которое проходит сейчас в закрытом режиме.

"Я уйду со своего поста и призову к выборам", — приводит слова Либермана "Галей ЦАХАЛ".

Решение, предположительно, продиктовано несогласием министра с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа.

Уход русскоязычного соратника не лишает премьер-министра Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию с 66 до минимального 61 из 120 мандатов, повышая вероятность досрочных выборов.