В ДНР местный житель бросил в правоохранителей гранату

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Житель подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное во время задержания бросил в правоохранителей гранату, пострадал он сам и сотрудник полиции, сообщили в среду в пресс-службе МВД ДНР.

"В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дома скандал, угрожал физической расправой, при этом удерживал в руках предмет, по внешнему виду напоминающий гранату", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

По информации министерства, к моменту приезда полиции мужчина скрылся. Полицейские установили его местонахождение. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление.

"Нарушитель выдернул чеку и бросил гранату в сторону правоохранителей. В результате взрыва получил ранение фигурант, который был госпитализирован, и сотрудник полиции, у которого медицинские работники диагностировали осколочное скользящее ранение левого бедра", — отметили в МВД.