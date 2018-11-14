В ДНР местный житель бросил в правоохранителей гранату

ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Житель подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное во время задержания бросил в правоохранителей гранату, пострадал он сам и сотрудник полиции, сообщили в среду в пресс-службе МВД ДНР.
По информации министерства, к моменту приезда полиции мужчина скрылся. Полицейские установили его местонахождение. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление.
"Нарушитель выдернул чеку и бросил гранату в сторону правоохранителей. В результате взрыва получил ранение фигурант, который был госпитализирован, и сотрудник полиции, у которого медицинские работники диагностировали осколочное скользящее ранение левого бедра", — отметили в МВД.