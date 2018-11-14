МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment, под лейблом которой выступает южнокорейская k-pop группа BTS, принесла извинения за футболку одного из участников бойбенда.

© Фото : ourhistory Модель в майке южнокорейской компании ourhistory © Фото : ourhistory Модель в майке южнокорейской компании ourhistory

Лейбл опубликовал заявление с извинениями на официальной странице компании в Facebook , после того как в пятницу японская телекомпания "ТВ-Асахи" отказалась от показа выступления южнокорейской группы BTS (Bangtan Boys) из-за майки, дизайн которой японцы расценили как восхваление атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

"Что касается ношения одежды с изображениями атомной бомбардировки, как мы отметили ранее, это не было сделано намеренно. Несмотря на то, что мы установили, что дизайн футболки не предполагал какого-либо оскорбления тех, кто пострадал от атомного оружия, мы хотели бы принести искренние извинения за то, что мы не смогли предпринять необходимые шаги для того, чтобы наш артист не надевал подобной майки, что непреднамеренно причинило боль жертвам применения атомной бомбы. Мы также извиняемся перед всеми, кому было неприятно видеть ту или иную связь между нашими артистами и изображениям, связанными с атомной бомбардировкой", — говорится в заявлении.

Кроме того, лейбл подчеркнул, что группа BTS, как и любые другие артисты лейбла, выступает против всех действий, связанных с войной или использованием атомного оружия, и что "исцелять и вдохновлять людей по всему миру через музыку и артистов" — один из основных принципов компании, которому они всегда будут придерживаться.