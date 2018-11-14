Глава союза журналистов Украины пожаловался на ситуацию в стране

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. На Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 нападений на работников СМИ, "климат сегодня на Украине для работы журналистов очень нездоровый", заявил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2018 года зафиксирован 71 случай применения силы к сотрудникам СМИ, большинство пострадавших — женщины.

"Мы говорим о чрезвычайно опасной ситуации в плане физической безопасности журналистов, а также о тревожной ситуации касаемо свободы слова на Украине в общем. Мы сегодня видим, что на Украине есть десятки инцидентов применения силы против журналистов, физической агрессии. Нападают на имущество, блокируют телеканалы", — сказал Томиленко в интервью интернет-изданию "Вести", опубликованном в среду.

По его словам, с начала 2017 года зафиксированы более 150 случаев физической агрессии относительно работников СМИ. При этом информации о расследовании нападений от правоохранителей в Национальный союз журналистов не поступало.

"На фоне десятков нападений мы не можем назвать ни одного прецедента эффективного наказания нападавших на журналистов", — отметил Томиленко.

Он также отметил, что украинские политики генерируют враждебность к журналистам, в том числе поддержкой таких сайтов, как "Миротворец", а также поддерживают досудебное блокирование сайтов. При этом инициатива по введению санкций относительно телеканалов якобы за их пророссийскую позицию, по мнению Томиленко, станет плохим прецедентом.

"Сегодня представители власти и правоохранители не готовы к цивилизованному диалогу. Это только усиливает нашу тревогу. Климат сегодня в Украине для работы журналистов очень нездоровый", — подчеркнул он.

Ранее Верховная рада Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят 4 октября. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова. Партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее Рада отказалась отменить постановление о введении санкций против двух украинских телеканалов.