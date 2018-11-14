Глава союза журналистов Украины пожаловался на ситуацию в стране

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. На Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 нападений на работников СМИ, "климат сегодня на Украине для работы журналистов очень нездоровый", заявил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.
"Мы говорим о чрезвычайно опасной ситуации в плане физической безопасности журналистов, а также о тревожной ситуации касаемо свободы слова на Украине в общем. Мы сегодня видим, что на Украине есть десятки инцидентов применения силы против журналистов, физической агрессии. Нападают на имущество, блокируют телеканалы", — сказал Томиленко в интервью интернет-изданию "Вести", опубликованном в среду.
По его словам, с начала 2017 года зафиксированы более 150 случаев физической агрессии относительно работников СМИ. При этом информации о расследовании нападений от правоохранителей в Национальный союз журналистов не поступало.
"На фоне десятков нападений мы не можем назвать ни одного прецедента эффективного наказания нападавших на журналистов", — отметил Томиленко.
"Сегодня представители власти и правоохранители не готовы к цивилизованному диалогу. Это только усиливает нашу тревогу. Климат сегодня в Украине для работы журналистов очень нездоровый", — подчеркнул он.
Ранее Верховная рада Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят 4 октября. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова. Партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее Рада отказалась отменить постановление о введении санкций против двух украинских телеканалов.