Внешняя политика Макрона сводится к угрозам, заявила Марин Ле Пен

ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен в интервью РИА Новости подвергла критике внешнюю политику президента Франции Эммануэля Макрона, отметив, что она ведет к изоляции страны на международной арене.

"Во-первых, господин Макрон всех критикует. Он ведет внешнюю политику, которая сводится к угрозам, оскорблениям своих европейских коллег", — сказала Ле Пен.

"Он создает конфликтную обстановку с государствами, с которыми мы были бы заинтересованы вести диалог. Реальность заключается в том, что мир господина Макрона рушится, он оказывается крайне изолированным на международной арене", — добавила политик.

Ранее Макрон заявил, что он, как и его американский коллега Дональд Трамп, "аутсайдер среди "классических" политиков", но при этом он сильно отличается от Трампа, который часто называет себя националистом.

Ле Пен баллотировалась в президенты Франции на выборах в прошлом году. Выборы прошли в два тура, в который вышли Ле Пен и Макрон. Во втором туре Ле Пен проиграла Макрону.