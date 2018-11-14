В Госдуме назвали бредом слова экс-депутата Рады о блицкриге

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Предложение экс-депутата Верховной рады Тараса Черновола провести "блицкриг" с целью завоевания Москвы основывается на русофобии, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Чтобы о нем сегодня говорили, он сделал заявление, что для того, чтобы "разрушить" юго-восток (Украины — прим. ред.), нужно взять Кремль. Это бред сумасшедшего", — отметил парламентарий в интервью RT

По его словам, такие высказывания демонстрируют настроение всей элиты Украины, которая делает лишь громкие заявления из-за того, что не может предпринять никаких мер в отношении ЛНР и ДНР.

Ранее Черновол заявил, что Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого — завоевание Москвы. В этом, по его словам, должны состоять ответные меры Киева на выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса.