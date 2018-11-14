СК возбудил еще три уголовных дела против украинских силовиков

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Еще три уголовных дела заведено против украинских силовиков по факту артиллерийских обстрелов в Донбассе, в результате которых пострадали мирные жители, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Установлены новые факты проведения украинскими военнослужащими артиллерийских обстрелов населенных пунктов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в результате которых получают ранения мирные жители… Возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления… "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ"", — сообщила она.

Отмечается, что 8 ноября военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины произвели прицельный артобстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке Марьевка в самопровозглашенной ЛНР. В результате этого погиб 63-летний мирный житель. Кроме того, 12 ноября украинские военнослужащие обстреляли гражданские объекты по улице Первомайской в городе Золотое, ранение получил мужчина.

По словам Петренко, СК РФ также установил другие многочисленные факты преступной деятельности украинских силовиков в период с 1 сентября по 31 октября 2018 года. В результате прицельных артобстрелов ЛНР И ДНР уничтожены либо частично разрушены 103 жилых дома, повреждены важные объекты инфраструктуры.