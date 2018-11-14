СГБ Азербайджана арестовала более 60 подозреваемых после событий в Гяндже

БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) Мадат Гулиев сообщил, что в связи с событиями в Гяндже арестованы более 60 подозреваемых, ликвидированы пятеро, оказавшие вооруженное сопротивление.

"В Азербайджане в связи с событиями в Гяндже арестовано более 60, ликвидированы пять лиц, оказавших вооруженное сопротивление", — сказал генерал-полковник Мадат Гулиев во время выступления на XXI заседании Конференции спецслужб тюркоязычных государств в Бишкеке. Об этом РИА Новости сообщили в отделе по связям с общественностью СГБ.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что Эльмар Велиев — глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления, 35-летний гражданин России Юнис Сафаров, был задержан сотрудниками полиции на месте событий. В конце августа президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Велиева от должности.

Было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.