Путин предложил АСЕАН сделать проведение образовательных форумов регулярным

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Королевства Таиланд Праютом Чан-Очей в Сингапуре. 14 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Королевства Таиланд Праютом Чан-Очей в Сингапуре. 14 ноября 2018

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Россия предлагает сделать регулярными образовательные и университетские форумы АСЕАН, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН.

Российский лидер отметил поступательное развитие гуманитарных связей России со странами АСЕАН, о чем свидетельствует проведение первого заседания рабочей группы по образованию, которое прошло в Мьянме две недели назад.

"Осуществляется план действий в области науки, технологий, инноваций до 2025 года. С апреля начала функционировать сеть исследовательских центров ведущих вузов России и АСЕАН. Было бы полезно поставить на регулярную основу организацию образовательных и университетских форумов", — заявил Путин. Он напомнил, что такие мероприятия успешно прошли в России в 2016 и 2017 годах.

Кроме того, Путин анонсировал проведение молодежного форума в следующем году на Филиппинах. "Упрочнению связей между молодыми людьми наших стран способствует проведение молодежных саммитов Россия-АСЕАН. Следующий планируется провести в 2019 году на Филиппинах", — сказал глава государства.