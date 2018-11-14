Россия намерена подписать с АСЕАН меморандум о сотрудничестве в области ЧС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Россия рассчитывает на подписание с АСЕАН в скором времени меморандума о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заявил президент России Владимир Путин.

"Безусловно востребованной является тесная координация в вопросах реагирования на природные и техногенные катастрофы. Работа над меморандумом о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций уже завершена. Рассчитываем, что уже в ближайшее время удастся выйти на его подписание", — сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия-АСЕАН.