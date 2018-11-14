Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Россия присоединится к планам АСЕАН по созданию сети "умных" городов, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что в РФ лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является Москва.

"Россия присоединится к планам АСЕАН по созданию сети "умных" городов. В нашей стране лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является столица Москва, которая уже активно сотрудничает с Сингапуром на двусторонней основе. Рассчитываем, что география такого взаимодействия будет обоюдно расширятся", — сказал Путин на заседании саммита Россия-АСЕАН.