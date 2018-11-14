Продолжение участия России в форуме АСЕАН было бы полезным, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча во время встречи в Сингапуре. 14 ноября 2018

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что было бы полезным продолжение участия российской делегации в работе делового и инвестиционного форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Работает деловой совет Россия-АСЕАН. Полезным было бы участие российской делегации — продолжение работы в асеановском деловом и инвестиционном форуме, который вчера завершился в Сингапуре", — сказал Путин в ходе саммита Россия-АСЕАН в среду.