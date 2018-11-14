При пожаре на западе Азербайджана погибли пять человек

БАКУ, 14 ноя – РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, погибли в среду в результате пожара на западе Азербайджана, сообщила пресс-служба МЧС страны.

По данным ведомства, пожар произошел в частном доме в поселке Гушчу Дашкесанского района.

"Огонь был потушен подразделениями противопожарной охраны. На месте были обнаружены тела 28-летней Севиндж Тагиевой и четвертых детей в возрасте одиннадцати, восьми, шести лет и одного года", — говорится в сообщении МЧС.

В районной прокуратуре начато расследование причин возгорания.