Комитет ГА ООН одобрил проект резолюции по борьбе с киберпреступностью

ООН, 14 ноя — РИА Новости. Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, занимающийся социальными, гуманитарными и культурными вопросами, во вторник одобрил проект резолюции "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях".

Восемьдесят восемь стран проголосовали за, 55 — против, 29 — воздержались.

"(Генассамблея — ред.), подтверждая важность уважения прав человека и основных свобод при использовании информационно-коммуникационных технологий, просит генерального секретаря запросить у государств-членов информацию о трудностях, с которыми они сталкиваются в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, и представить Генеральной Ассамблее доклад, подготовленный на основе этой информации, для рассмотрения на ее 74-й сессии", — говорится в документе.

Кроме того, в резолюции добавляется, что Генассамблея "постановляет включить в предварительную повестку дня своей 74-й сессии пункт, озаглавленный "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях".