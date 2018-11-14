На востоке Марокко три человека погибли при обрушении шахты

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Три человека погибли и еще трое пострадали во вторник при обрушении тоннеля в шахте по добыче свинца и цинка в городе Джерада на востоке Марокко, передает агентство Maghreb Arab Press со ссылкой на местные власти.

Как сообщает агентство, местные власти, члены Королевской жандармерии и сил гражданской обороны выехали на место происшествия.

Тела трех погибших были извлечены из-под завалов, раненые доставлены в медицинский центр университета Уджда.

Власти под надзором государственного прокурора начали расследование причин обрушения туннеля.