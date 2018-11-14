Обрадор надеется, что ему хватит здоровья до окончания президентского срока

МЕХИКО, 14 ноя — РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в день своего 65-летия выразил надежду, что ему хватит здоровья закончить предстоящий президентский срок (истекает в 2024 году).

Лопес Обрадор, победивший на выборах в июле, вступает в должность президента Мексики 1 декабря.

"Спасибо за поздравления… Делюсь с вами своим желанием: хочу чувствовать себя хорошо в части здоровья, чтобы закончить свой мандат в 2024 году и отпраздновать с вами, что нам удалось выковать новую, свободную, демократическую и братскую родину", — написал политик в Twitter.

Во вторник у временной резиденции переходного правительства Обрадора в центре Мехико собрались желающие его поздравить, в том числе группа музыкантов-марьячи, которые исполнили для него традиционное мексиканское поздравление с днем рождения – песню "Маньянитас".