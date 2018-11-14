В Братиславе допрашивают организаторов движения "За достойную Словакию"

ПРАГА, 13 ноя – РИА Новости. Полиция в Братиславе на основе анонимных доносов проводит допросы организаторов общественного движения "За достойную Словакию", сообщил один из лидеров движения Юрай Шелига, выступая во вторник по TV TA3.

В конце февраля в Словакии разразился политический кризис, связанный с убийством журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями о связях политиков с преступным миром, а также его невесты. В результате организованных общественным движением "За достойную Словакию" массовых митингов практически во всех городах страны и критики со стороны президента Андрея Киски, оппозиции, а также депутатов Европарламента вынуждены были покинуть свои посты некоторые влиятельные сотрудники аппарата правительства, главы МВД и минкультуры, президент полиции, а также премьер Роберт Фицо.

Сохранивший пост лидера правящей партии "Курс – социальная демократия" Фицо во время весенних митингов и позднее не раз заявлял, что все эти акции проплачиваются из-за рубежа и называл их организаторов "детьми Сороса", подразумевая под этим, что за подобными действиями стоит американский миллиардер Джордж Сорос.

"Мы считаем проведение допросов запугиванием нас со стороны государственных органов. Мы с самого начала говорим, что наши акции не оплачивает ни Сорос, ни иные зарубежные организации. Наши средства находятся на открытом для проверок банковском счету. Все необходимые для проведения митингов фактуры — за наем трибун и расход электричества, мы оплачиваем с этого счета, на который посылают деньги люди со всех концов республики", — заявил Шелига.

Полиция провела уже допросы пяти лидеров движения "За достойную Словакию", следующие вызовы запланированы, по словам Шелиги, на четверг.

"Следователь мне сказал, что он с удовольствием выбросил бы анонимные доносы на нас в корзину для мусора, но должен делать свое дело на основании приказа руководства", — сказал Шелига.

Лидер оппозиционной партии "Свобода и Солидарность" Рихард Сулик в связи с допросами заявил TV TA3, что таким образом государство пытается отнять у общественности право на свободу выступлений. "Это напоминает времена социализма, когда власть стремилась запугать всех, кто имел отличное от нее мнение", — подчеркнул Сулик.