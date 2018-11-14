Переживший покушение избранный глава Бразилии может пропустить саммит G20

МЕХИКО, 14 ноя — РИА Новости. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару, переживший покушение в ходе избирательной кампании, может не принять участие в саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября-1 декабря.

"Мы изучаем вопрос, но пока нет. У меня еще есть проблемы со здоровьем. Я должен избегать длительных поездок", — приводит портал O Antagonista заявление Болсонару.

В начале сентября Болсонару был ранен ножом в результате нападения на предвыборном мероприятии, с тех пор он перенес несколько хирургических операций.

Действующий президент Бразилии Мишел Темер пригласил 7 ноября Болсонару сопровождать его в зарубежных визитах, в том числе на саммит G20.

Болсонару вступает в должность президента Бразилии 1 января 2019 года.