Путин принимает участие в саммите АСЕАН. Прямая трансляция

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Владимир Путин принимает участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, куда он прибыл накануне с трехдневным визитом.

Во вторник глава государства уже встретился с президентом страны Халимой Якоб. Также он проведет переговоры с коллегами из Индонезии и Южной Кореи, премьер-министрами Японии, Таиланда и с премьером Госсовета Китая.

Некоторые эксперты ожидают большего ажиотажа от двусторонних встреч на полях мероприятий, нежели от самого Восточноазиатского саммита.

В состав АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Сингапур, Малайзия, Бруней, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Лаос, Мьянма и Камбоджа. В число диалоговых партнеров организации входят Россия, Китай, США, Япония, Южная Корея, Австралия, Индия, Канада и Евросоюз.