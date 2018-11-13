Экс-премьера Македонии могут объявить в международный розыск

БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Македонии Никола Груевский, приговоренный к двум годам тюрьмы и сообщивший в соцсетях о подаче запроса об убежище в Венгрии, может быть объявлен в международный розыск, сообщил Основной суд Скопье.

Бывший премьер республики и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский был накануне объявлен в розыск на территории Македонии. Он осужден Основным судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Последняя апелляция была отклонена в пятницу как необоснованная. В тот же день суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение неизвестно с четверга. Полиция искала бывшего главу правительства дома и в офисе ВМРО-ДПМНЕ, однако не смогла его обнаружить. Во вторник Груевский написал в Facebook , что получал многочисленные угрозы своей жизни и находится в Венгрии, где попросил политическое убежище.

"В отношении возможной выдачи международного ордера на розыск, в тот момент, когда компетентные органы установят, что обвиняемый не находится в стране или подтвердят подлинность информации, что он находится в Будапеште и оповестят об этом судью, судья сразу же постановит выдать ордер на международный розыск", — говорится в сообщении суда.

Орган правосудия также указал, что у бывшего главы правительства ранее были изъяты дипломатический и личный загранпаспорта. Основной суд также выразил несогласие с обвинениями МВД в виновности в вероятном побеге Груевского, так как "прокуратура ни разу не потребовала меры ареста для обвиняемого".

Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года. Процессы против своих членов ВМРО-ДПМНЕ называет "политическими гонениями" нынешних властей во главе с премьером Зораном Заевым.