Экс-премьера Македонии могут объявить в международный розыск

БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Македонии Никола Груевский, приговоренный к двум годам тюрьмы и сообщивший в соцсетях о подаче запроса об убежище в Венгрии, может быть объявлен в международный розыск, сообщил Основной суд Скопье.Facebook, что получал многочисленные угрозы своей жизни и находится в Венгрии, где попросил политическое убежище.
"В отношении возможной выдачи международного ордера на розыск, в тот момент, когда компетентные органы установят, что обвиняемый не находится в стране или подтвердят подлинность информации, что он находится в Будапеште и оповестят об этом судью, судья сразу же постановит выдать ордер на международный розыск", — говорится в сообщении суда.
Груевский и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года. Процессы против своих членов ВМРО-ДПМНЕ называет "политическими гонениями" нынешних властей во главе с премьером Зораном Заевым.