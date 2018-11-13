В Колумбии повстанцы повредили один из крупнейших нефтепроводов

МЕХИКО, 13 ноя — РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования повредили второй по величине в Колумбии нефтепровод Каньо-Лимон Ковенас (Cano-Limon Covenas), сообщила компания Ecopetrol.

В результате были загрязнены три канала в провинции Араука на северо-востоке страны. Компания активировала план действий при чрезвычайных ситуациях. Ecopetrol не уточняет, какая из групп ответственна за взрывы.

Система нефтетранспортировки в Колумбии периодически становится предметом атак повстанцев, ведущих борьбу с властями страны. Трубопровод Каньо-Лимон Ковенас протяженностью 780 километров транспортирует до 210 тысяч баррелей нефти в сутки от нефтяных месторождений, разрабатываемых Occidental Petroleum, к порту Ковенас.