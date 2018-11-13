В Каракасе семь человек погибли во время спецоперации

МЕХИКО, 13 ноя – РИА Новости. Не менее семи человек были убиты и 60 захвачены в результате операции спецназа национальной полиции Венесуэлы в столице страны Каракасе, сообщил во вторник глава МВД Нестор Ревероль.

По данным министра, операция была проведена после нападения бандитов на офицера, у которого отобрали оружие и выстрелили ему в лицо.

Как отмечает канал Globovision, предполагаемые преступники скрылись в одном из зданий, которое было оцеплено полицией и обыскано. "Некоторые преступники вступили в столкновение со спецназом, и семь человек погибли", – сказал Ревероль.