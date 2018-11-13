США ввели санкции против сына лидера движения "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. США во вторник внесли в санкционный список сына лидера движения "Хезболлах" Джавада Насруллу "за подготовку и осуществление террористических атак", сообщили в госдепартаменте.

"Джавад Насрулла является сыном лидера "Хезболлах"… а также восходящим лидером "Хезболлах". Ранее Джавад Насрулла занимался набором лиц для осуществления террористических атак против Израиля на западном берегу реки Иордан", — следует из распространенного заявления.

Ранее минфин заявил, что США внесли пять человек и палестинскую группировку в список санкций по терроризму. В списке вторичных санкций оказались пять граждан Ирака и Ливана за связь с ливанской шиитской группировкой "Хезболлах", которую США считают террористической. В их число входит и Джавад Насрулла.

Также в список внесена группировка "Бригада моджахедов" из сектора Газа.