США ввели санкции против сына лидера движения "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. США во вторник внесли в санкционный список сына лидера движения "Хезболлах" Джавада Насруллу "за подготовку и осуществление террористических атак", сообщили в госдепартаменте.
Ранее минфин заявил, что США внесли пять человек и палестинскую группировку в список санкций по терроризму. В списке вторичных санкций оказались пять граждан Ирака и Ливана за связь с ливанской шиитской группировкой "Хезболлах", которую США считают террористической. В их число входит и Джавад Насрулла.
Также в список внесена группировка "Бригада моджахедов" из сектора Газа.