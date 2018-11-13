На севере Ирака турецкие ВВС нейтрализовали 19 членов РПК

АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Девятнадцать членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) были нейтрализованы в ходе воздушных операций турецких ВВС на севере Ирака, говорится в сообщении генштаба ВС Турции во вторник.

"В результате воздушных операций в районах Зап, Хакурк, Авашин-Басьян и Синат-Хафтанин на севере Ирака были обезврежены 19 членов сепаратистской террористической организации (РПК). Таким образом, число террористов, нейтрализованных за четыре последних дня, достигло 57", — говорится в сообщении генштаба ВС Турции в Twitter.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.